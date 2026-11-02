Некоторые россияне имеют законное право сразу на две выплаты от государства. В первую очередь такая возможность предусмотрена для военных пенсионеров, которые после службы успели заработать необходимый гражданский стаж. Кто ещё может рассчитывать на двойное пенсионное обеспечение и какие условия придётся выполнить, рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова («Единая Россия»).

По общему правилу гражданам назначается только одна пенсия. Однако законодательство предусматривает несколько исключений, позволяющих получать выплаты одновременно по разным основаниям.

Самая многочисленная категория — бывшие военнослужащие. Если после выхода в отставку человек достигает общеустановленного пенсионного возраста, нарабатывает не менее 15 лет гражданского стажа (без учёта периода службы) и получает минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, он может оформить страховую пенсию по старости дополнительно к ведомственной.

«Если отставник выходит на общий пенсионный возраст, имеет пятнадцать лет гражданского стажа — не считая уже учтённой службы — и тридцать пенсионных коэффициентов, он может к ведомственной пенсии добавить страховую», — пояснила Лантратова в беседе с ТАСС.

При этом гражданская выплата назначается без фиксированной части. В 2026 году она составляет около 9,5 тысячи рублей, поэтому рассчитывать на эту сумму в составе второй пенсии не следует.

Ещё одна категория получателей двух пенсий — люди, получившие инвалидность вследствие военной травмы. Такое право распространяется в том числе на добровольцев и участников специальной военной операции. Им могут одновременно назначить пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Аналогичная возможность предусмотрена для инвалидов Великой Отечественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда.

Отдельные правила действуют для семей погибших военнослужащих. На две выплаты могут претендовать родители призывников, погибших во время службы или умерших после увольнения вследствие военной травмы. В число получателей также входят дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II группы, а также вдовы погибших военнослужащих, если они не вступили в новый брак. В таких случаях к обычной пенсии может добавляться выплата по случаю потери кормильца.

Кроме того, право на одновременное получение двух пенсий имеют космонавты и лётчики-испытатели.

Оформить положенные выплаты можно через клиентскую службу Социального фонда России или портал «Госуслуги». Специалисты проверят документы и установят, есть ли у заявителя основания для назначения второго вида пенсионного обеспечения.

Ранее Life.ru сообщил, что средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян к 1 сентября достиг 24 057 рублей. За год показатель вырос с 21 345 рублей, прибавив более 2,7 тысячи рублей. При этом, по данным Росстата, средняя пенсия всех российских пенсионеров в сентябре составила около 25,5 тысячи рублей, увеличившись за год на 8,3%.