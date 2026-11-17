Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении штрафов по 29 статьям КоАП. Среди них — санкции за мелкое хулиганство и нарушения при организации митингов. Документ ещё должен пройти дальнейшие чтения и пока не стал законом.

За мелкое хулиганство предлагают установить штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей вместо нынешних 500–1 тыс. Если нарушение сопровождается неповиновением законному требованию представителя власти, штраф может составить 3–7,5 тыс. рублей; сейчас он равен 1–2,5 тыс.

За организацию или проведение публичного мероприятия без уведомления гражданам предлагают назначать штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, должностным лицам — от 40 тыс. до 80 тыс., организациям — от 130 тыс. до 370 тыс. рублей.

Поправки также затрагивают штрафы за курение в запрещённых местах, распитие алкоголя в общественных местах, нарушения правил пожарной безопасности, распространение экстремистских материалов и другие правонарушения. В пояснительной записке необходимость пересмотра санкций объясняется их несоответствием экономической ситуации.

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за курение в запрещённых местах и распитие алкоголя в общественных пространствах. Максимальное наказание для граждан по этим нарушениям предлагается повысить с 1,5 до 3 тысяч рублей.