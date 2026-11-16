«Алкоголизации не будет»: Ким обрадовалась заморозке закона об онлайн-продаже вина
Депутат Ким назвала победой перенос рассмотрения закона об онлайн-продаже вина
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Депутат Госдумы от «Справедливой России» Марина Ким назвала общей победой решение отложить рассмотрение законопроекта об онлайн-продаже российского вина через «Почту России». В комментарии Life.ru парламентарий заявила, что её фракция выступала против инициативы ещё на стадии первого чтения, и пообещала добиваться окончательного отказа от её принятия.
«На прошлой неделе я призывала депутатов отклонить этот законопроект, и мы всей фракцией „Справедливая Россия“ голосовали против него в первом чтении, несмотря на то, что он в итоге был принят депутатским большинством», — рассказала Ким.
По словам парламентария, информация о снятии документа с рассмотрения во втором чтении стала для неё хорошей новостью. Она напомнила, что обсуждение инициативы сопровождалось серьёзными разногласиями среди депутатов.
«Это наша общая победа. Нам не нужен законопроект по алкоголизации населения», — подчеркнула Ким.
Депутат также положительно оценила роль председателя Госдумы Вячеслава Володина в решении отложить рассмотрение инициативы. По её мнению, такой подход свидетельствует о взвешенной позиции руководства нижней палаты парламента.
При этом Ким подчеркнула, что борьба против законопроекта ещё не завершена. Представители «Справедливой России» намерены и дальше добиваться того, чтобы документ не получил окончательного одобрения.
Речь идёт о правительственной инициативе, предусматривающей трёхлетний эксперимент по дистанционной продаже российского вина через специальный сайт «Почты России». Первоначально его предлагалось провести в Москве и Московской области с возможностью расширения на другие регионы.
Покупатели смогли бы заказывать российские тихие, игристые и креплёные вина с доставкой домой или в почтовое отделение. При этом передача алкоголя допускалась не ранее чем через 24 часа после оформления заказа и только после подтверждения совершеннолетия получателя.
Ранее Life.ru сообщал, что Совет Госдумы принял решение снять с рассмотрения законопроект об онлайн-продаже российского вина через «Почту России». Инициатива вызвала разногласия среди депутатов, в том числе из-за опасений по поводу доступности алкоголя для несовершеннолетних.
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