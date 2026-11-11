Объём серого рынка доставки алкоголя в России оценивается в 30–50 миллиардов рублей. Несмотря на действующий запрет дистанционной торговли спиртным и блокировку тысяч интернет-магазинов, нелегальный бизнес продолжает работать. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая в Госдуме 11 ноября.

«Рынок доставки алкоголя существует. Он находится в серой зоне, и его объём, оценка — от 30 до 50 млрд рублей», — заявил глава ведомства.

Шадаев обратил внимание на стремительный рост числа заблокированных интернет-ресурсов, предлагающих доставку спиртного. По его словам, в 2024 году по требованию Росалкогольтабакконтроля закрыли доступ к восьми тысячам таких сайтов, а в 2025 году — уже к 25 тысячам.

«Если мы этот рынок не видим, это не значит, что его нет», — подчеркнул министр.

Таким образом, за год количество заблокированных сайтов выросло более чем втрое. При этом сам факт блокировки ресурсов не означает исчезновения нелегальной торговли.

Заявление Шадаева прозвучало на фоне обсуждения в Госдуме законопроекта об эксперименте по дистанционной продаже российского вина через «Почту России». Предполагается, что покупатели смогут заказывать отечественную винодельческую продукцию через специальную интернет-площадку.

Сейчас онлайн-продажа алкоголя в России запрещена. Сторонники эксперимента рассчитывают создать легальный и контролируемый канал продаж. Противники опасаются, что разрешение дистанционной торговли сделает спиртное доступнее, в том числе для несовершеннолетних.

Ранее Life.ru проводил расследование нелегальной доставки алкоголя и выяснил, как продавцы обходят запреты, доставляя спиртное покупателям через сайты и мессенджеры. Уже тогда эксперты оценивали оборот теневого рынка в десятки миллиардов рублей, предупреждая о рисках приобретения контрафактной продукции.