Депутат Госдумы Марина Ким выступила категорически против разрешения онлайн-продажи вина через «Почту России». В беседе с Life.ru парламентарий заявила, что подобная инициатива может сделать алкоголь доступнее для несовершеннолетних и привести к росту его потребления. Она намерена голосовать против законопроекта и призвала коллег последовать её примеру.

«Одно непонятно: для чего это делается, кому мы хотим упростить жизнь этой инициативой? С каких пор государство переживает, будем говорить прямо, за тех, кто любит спиртное? Я категорически против принятия этого закона, говорю это как многодетная мама и как депутат Государственной Думы. Мы к чему хотим прийти — к алкоголизации населения?» — возмутилась Ким.

Особую тревогу у депутата вызывает возможность покупки спиртного подростками. По её мнению, дистанционный формат торговли создаёт дополнительные риски, поскольку контролировать возраст получателя при доставке сложнее, чем в обычном магазине.

Дистанционная продажа вина — это очевидная лазейка для несовершеннолетних, так как никакой курьер не заменит бдительного продавца в магазине, который обязан проверить паспорт Марина Ким депутат Госдумы

Собеседница Life.ru считает, что государство должно заботиться о здоровье населения, а не создавать дополнительные способы приобретения алкоголя. Депутат также раскритиковала саму идею привлечения почтового оператора к торговле спиртным.

«Пускай „Почта России“ занимается доставкой писем и социальной помощи, а не начинает спаивать людей. Я буду голосовать против и настоятельно призываю всех коллег, кому небезразлично здоровье наших граждан, поступить так же», — заключила собеседница Life.ru.

11 ноября Госдума должна рассмотреть в первом чтении законопроект об эксперименте по дистанционной продаже российского вина. Инициатива предусматривает торговлю через специальный сайт «Почты России» только вином, произведённым из российского винограда, включая игристое и креплёное. Первоначально эксперимент планируется провести в Москве и Московской области, а затем его географию могут расширить.

Сторонники проекта рассчитывают поддержать отечественных виноделов и открыть для них дополнительный канал продаж. Однако противники опасаются повышения доступности спиртного и сложностей с проверкой возраста покупателей.