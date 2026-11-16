Законопроект об онлайн-продаже российского вина через «Почту России» отложили на неопределённый срок. Совет Госдумы 16 ноября принял решение снять документ с рассмотрения во втором чтении. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

Между первым и вторым чтениями прошло всего несколько дней: Госдума одобрила инициативу 11 ноября. Теперь сроки дальнейшего рассмотрения законопроекта остаются неизвестными.

По словам одного из собеседников газеты, рассмотрение отложили на неопределённый срок. «Ведомости» направили запрос в Госдуму, чтобы получить официальное подтверждение информации.