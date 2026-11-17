Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за курение в запрещённых местах и распитие алкоголя в общественных пространствах. Максимальное наказание для граждан по этим нарушениям предлагается повысить с 1,5 до 3 тысяч рублей.

Поправки затронут сразу 29 статей Кодекса об административных правонарушениях. Согласно правительственному законопроекту, штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить с нынешних 500–1500 до 1000–3000 рублей. Аналогичные суммы предусмотрены за распитие спиртного в запрещённых местах.

Такие же денежные взыскания планируется установить за появление на улицах, стадионах, в парках и общественном транспорте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

Значительно увеличатся и штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним. Для граждан их предлагают поднять с 30–50 до 60–100 тысяч рублей, для должностных лиц — со 100–200 до 200–300 тысяч рублей. Самые крупные взыскания предусмотрены для юридических лиц: вместо нынешних 300–500 тысяч рублей им может грозить штраф от 560 до 900 тысяч.

В пояснительной записке авторы инициативы объясняют необходимость изменений экономической ситуацией. По их мнению, действующие размеры административных штрафов перестали соответствовать тяжести нарушений и требуют индексации.

При этом новые суммы пока не действуют. Законопроект одобрен только в первом чтении. Для вступления поправок в силу потребуется завершить законодательную процедуру, включая рассмотрение в Совете Федерации и подписание президентом.

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума намерена ужесточить наказание за правонарушения, угрожающие здоровью граждан, в первую очередь детей. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что многие административные штрафы не пересматривались более десяти лет.