В России могут ужесточить наказания за правонарушения, угрожающие здоровью граждан, прежде всего детей. Госдума на этой неделе планирует приступить к рассмотрению соответствующего законопроекта. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём канале в MAX.

Одним из главных направлений инициативы станет усиление ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Также предлагается пересмотреть штрафы за употребление спиртного и наркотиков в общественных местах, а также курение там, где оно запрещено.

По словам Володина, действующие санкции за ряд нарушений давно перестали выполнять сдерживающую функцию. Многие штрафы не повышались более десяти лет, из-за чего их размеры уже не всегда останавливают нарушителей.

«Статистика показывает, что в настоящее время размеры штрафов за некоторые противоправные действия не всегда мотивируют к тому, чтобы их не совершать», — пояснил спикер Госдумы.

Поправки также предусматривают усиление административной ответственности за мелкое хулиганство, производство и массовое распространение экстремистских материалов, а также публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ.

Всего изменения затронут 29 статей КоАП. Кроме того, законопроект предусматривает введение новых составов административных правонарушений за повторное несоблюдение установленных запретов. Володин подчеркнул, что главная задача предлагаемых мер — повысить общественную безопасность и защитить здоровье детей.

Ранее Life.ru рассказывал, что Госдума приняла закон, запрещающий производителям сигарет и вейпов скрывать информацию об опасных компонентах своей продукции. Новые требования должны вступить в силу 1 января 2027 года.