Новый состав Государственной Думы IX созыва соответствует запросу россиян на обновление парламента. К такому выводу пришёл директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, представив результаты социологических исследований на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Новая Дума: защитники, герои и профессионалы», который прошёл 12 ноября в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

По словам эксперта, ещё в конце мая 2026 года 41% опрошенных ожидали обновления состава нижней палаты. По итогам сентябрьских выборов в Госдуму вошли 184 новых депутата — около 41% от общего числа парламентариев. Потуремский считает, что с учётом погрешности социологических измерений новый созыв отвечает общественному запросу. Однако главным критерием оценки власти, подчеркнул он, остаются не кадровые перестановки, а реальные результаты работы.

Какие решения россияне ждут от новой Госдумы

Согласно исследованию ИНСОМАР, на первом месте среди приоритетов граждан оказалось здравоохранение — его назвали 43% респондентов. Далее следуют жилищно-коммунальные вопросы (29%) и состояние дорог (28%). Социальную поддержку и борьбу с коррупцией выделили по 24% опрошенных, образование — 23%. Ещё 17% участников исследования указали на необходимость выполнения обязательств перед участниками СВО и их семьями.

При этом, отвечая на вопрос о конкретных инициативах, россияне чаще всего говорили о заботе о пожилых людях (33%) и контроле цен (30%). Льгот для бизнеса и самозанятых ждут 21% опрошенных, а решения проблемы блокировок — 20%. Потуремский охарактеризовал подобные ожидания как «суверенный прагматизм», предполагающий конкретные действия государства в интересах граждан.

Дискуссию открыл президент Российской ассоциации политических консультантов, управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев. Он обратил внимание, что за первый месяц работы новый созыв уже провёл семь заседаний, приступил к рассмотрению десятков законопроектов и обращений граждан. По его мнению, теперь важно оценить не только численное обновление парламента, но и изменения в его повестке, задачах и подходах к работе.

Ветераны СВО, молодёжная политика и новые законы

Одной из особенностей IX созыва стало большое представительство ветеранов боевых действий. Герой России, председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике и начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Владислав Головин сообщил, что во фракции «Единая Россия» насчитывается более 40 ветеранов СВО, среди которых 17 впервые избранных Героев России. Трое обладателей этого звания работают в возглавляемом им комитете.

Практическим шагом в поддержке военнослужащих стал одобренный Госдумой в первом чтении законопроект о включении периодов военной службы в стаж муниципальной службы. После принятия поправок ветераны смогут претендовать не только на начальные, но и на руководящие должности в местных администрациях, где требуется определённая выслуга лет. Головин подчеркнул, что такая мера поможет участникам СВО применить свой опыт после возвращения к гражданской жизни.

Депутат также напомнил о старте регистрации на третий поток президентской программы «Время героев». Впервые она открыта для участников и ветеранов СВО, не имеющих высшего образования. По словам Головина, это дополнительная возможность для профессионального развития, особенно для молодых военнослужащих.

Ещё одним приоритетом комитета парламентарий назвал патриотическое воспитание молодёжи. Соответствующие задачи закреплены в национальном проекте «Молодёжь и дети», Народной программе «Единой России» и комплексе мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию до 2028 года. В рамках этих инициатив действуют гранты, форумы и образовательные проекты. Главной целью Головин назвал создание условий, при которых молодые россияне смогут комфортно жить, учиться, строить карьеру и создавать семьи.

Искусственный интеллект, бизнес и социальные гарантии

О необходимости обновления законодательства в сфере технологий рассказала депутат от «Справедливой России», первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким. Она отметила, что цифровая повестка становится всё более значимой для парламента, а изменения в его структуре уже находят отражение на региональном уровне.

«Сегодня данные — это новая нефть», — заявила Ким.

По её словам, в мире разворачивается борьба за технологическое лидерство, прежде всего в области искусственного интеллекта. Россия располагает собственными фундаментальными и суверенными моделями ИИ, однако стремительное развитие технологий требует соответствующего регулирования. Депутат подчеркнула, что новые законодательные рамки должны учитывать не только интересы отрасли, но и права человека.

Представитель ЛДПР, член Комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту Дмитрий Шатунов обратил внимание на вступивший в силу 1 октября закон о платформенной экономике. По его мнению, при регулировании маркетплейсов и цифровых сервисов необходимо соблюдать баланс между защитой потребителей и поддержкой предпринимательства. Особое внимание требуется малому и среднему бизнесу, обеспечивающему рабочие места и инвестиции в российскую экономику. При этом среди социальных приоритетов ЛДПР Шатунов выделил поддержку пожилых людей. Он также отметил, что опыт старших коллег помогает новым депутатам быстрее осваивать парламентскую работу.

Общность социальных приоритетов разных фракций подчеркнула депутат от «Новых людей», член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Дарья Кислицына. По её словам, партии продолжают реализовывать инициативы, представленные во время избирательной кампании. Для «Новых людей» такой основой стала программа «Двенадцать шагов». Отдельно парламентарий отметила важность взаимодействия депутатов от одного региона независимо от партийной принадлежности. В качестве примера она привела Кировскую область и губернатора Александра Соколова.

Кислицына обратила внимание, что по большинству социальных инициатив депутаты разных фракций голосуют согласованно. По её оценке, в вопросах достижения национальных целей развития между политическими силами наблюдается практически полное взаимопонимание. Одной из объединяющих тем она назвала поддержку семей участников спецоперации.

В свою очередь, депутат от «Единой России», член Комитета по науке и высшему образованию Александр Асафов связал ускорение законотворческой работы с профессиональным опытом и подготовкой новых парламентариев. Он напомнил, что участники круглого стола являются выпускниками президентских кадровых программ «Лидеры России. Политика» и «Время героев». По его мнению, сформировавшиеся во время обучения горизонтальные связи помогают депутатам разных фракций быстрее находить совместные решения, а опыт предыдущих созывов позволяет совершенствовать парламентскую работу.

Завершая встречу, Фирдус Алиев предложил депутатам ориентироваться на «солидарный результат на больших скоростях». По его оценке, такая формулировка отражает необходимость сочетать общую ответственность перед гражданами с оперативным решением практических задач.