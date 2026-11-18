Госдума приняла в третьем чтении закон об индексации пенсий, которые граждане не получили вовремя по решению суда. Подготовленный правительством документ предусматривает компенсацию обесценивания задержанных сумм из-за инфляции.

Поправки обязывают органы социального обеспечения пересчитывать задолженность за прошлые периоды, включая фиксированную часть страховой пенсии. Увеличение начислений начнётся с первого дня после завершения месяца, следующего за тем, в котором судебный акт вступил в законную силу. Для этого будут применять нормы гражданского процессуального законодательства.

Новый порядок действует, если для назначения или корректировки суммы не требуется выяснять дополнительные обстоятельства, сведения о которых отсутствуют у Социального фонда и недоступны через межведомственный обмен. Авторы инициативы рассчитывают устранить разночтения при определении сроков погашения долга перед пожилыми гражданами. При этом дополнительно менять Гражданский процессуальный и Бюджетный кодексы не потребуется.

Ранее Life.ru сообщал, что работающие пенсионеры могут добиться увеличения выплат после увольнения, когда Социальный фонд учтёт пропущенные индексации за 2016–2024 годы. Юрист пояснял, что с 2025 года страховые пенсии трудоустроенных граждан снова повышают на общих основаниях. Однако накопившаяся за предыдущие годы разница полностью учитывается только после прекращения работы.