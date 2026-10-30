Уволиться и вернуться в плюсе: Юрист подсказал способ повысить пенсию, но на него решится не каждый

Работающий пенсионер может уволиться, дождаться перерасчёта пенсии с учётом пропущенных индексаций 2016–2024 годов, а затем снова устроиться на работу без уменьшения уже повышенной выплаты. Как действует такая схема и в каких случаях она может оказаться выгодной, Life.ru рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

С 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров снова индексируют. Однако разница, накопившаяся за 2016–2024 годы, когда такие выплаты не повышались, становится доступна в полном объёме только после прекращения трудовой или иной деятельности, за которую уплачиваются страховые взносы.

По словам Адамса, после увольнения пенсию начинают выплачивать с учётом всех индексаций, состоявшихся за время работы. Повышенный размер полагается с первого числа месяца, следующего за увольнением. Если фактическое перечисление произойдёт позднее, пенсионеру должны доплатить за прошедший период.

При этом выражение «вернуть все индексации» не означает, что человеку выплатят одной суммой деньги, недополученные за каждый месяц с 2016 по 2024 год. Речь идёт об увеличении ежемесячной пенсии на будущее.

«Размер прибавки индивидуален и зависит от даты назначения пенсии, пенсионных коэффициентов и прежних увольнений», — пояснил юрист.

Адамс отметил, что схема «уволиться — получить перерасчёт — вернуться» законом не запрещена. После установления полного размера пенсии последующее трудоустройство, в том числе к прежнему работодателю, само по себе не должно уменьшить выплату.

Однако увольнение должно быть реальным. Пенсионеру необходимо прекратить все виды деятельности, связанные с обязательным пенсионным страхованием. Совместительство, отдельные договоры ГПХ или статус предпринимателя могут помешать перерасчёту.

Эксперт посоветовал возвращаться к работе только после того, как сведения об увольнении попадут в систему и будет принято решение о новом размере пенсии. Кроме того, стоит учитывать, что прежний работодатель не обязан принимать сотрудника обратно: устное обещание сохранить место юридической гарантией не является.

Оценивать выгоду такой стратегии Адамс предлагает через сравнение потерянной зарплаты и будущей ежемесячной прибавки. Вариант может оказаться привлекательнее при существенной разнице между текущей и полной пенсией, небольшой зарплате и планах продолжать работать. При высокой зарплате, небольшой прибавке или риске потерять должность увольнение, напротив, способно привести к убытку.

Отдельно действует ежегодный августовский перерасчёт. С 1 августа учитываются страховые взносы за предыдущий год, но не более трёх пенсионных коэффициентов. В 2026 году при стоимости одного коэффициента 156,76 рубля максимальная прибавка составляет 470,28 рубля в месяц. Увольняться ради этого перерасчёта не требуется.