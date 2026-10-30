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Регион
Опубликовано 30 октября, 17:20

Уволиться и вернуться в плюсе: Юрист подсказал способ повысить пенсию, но на него решится не каждый

Юрист Адамс объяснил, как пенсионеру уволиться и вернуться с повышенной пенсией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Работающий пенсионер может уволиться, дождаться перерасчёта пенсии с учётом пропущенных индексаций 2016–2024 годов, а затем снова устроиться на работу без уменьшения уже повышенной выплаты. Как действует такая схема и в каких случаях она может оказаться выгодной, Life.ru рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

С 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров снова индексируют. Однако разница, накопившаяся за 2016–2024 годы, когда такие выплаты не повышались, становится доступна в полном объёме только после прекращения трудовой или иной деятельности, за которую уплачиваются страховые взносы.

По словам Адамса, после увольнения пенсию начинают выплачивать с учётом всех индексаций, состоявшихся за время работы. Повышенный размер полагается с первого числа месяца, следующего за увольнением. Если фактическое перечисление произойдёт позднее, пенсионеру должны доплатить за прошедший период.

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При этом выражение «вернуть все индексации» не означает, что человеку выплатят одной суммой деньги, недополученные за каждый месяц с 2016 по 2024 год. Речь идёт об увеличении ежемесячной пенсии на будущее.

«Размер прибавки индивидуален и зависит от даты назначения пенсии, пенсионных коэффициентов и прежних увольнений», — пояснил юрист.

Адамс отметил, что схема «уволиться — получить перерасчёт — вернуться» законом не запрещена. После установления полного размера пенсии последующее трудоустройство, в том числе к прежнему работодателю, само по себе не должно уменьшить выплату.

Однако увольнение должно быть реальным. Пенсионеру необходимо прекратить все виды деятельности, связанные с обязательным пенсионным страхованием. Совместительство, отдельные договоры ГПХ или статус предпринимателя могут помешать перерасчёту.

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Эксперт посоветовал возвращаться к работе только после того, как сведения об увольнении попадут в систему и будет принято решение о новом размере пенсии. Кроме того, стоит учитывать, что прежний работодатель не обязан принимать сотрудника обратно: устное обещание сохранить место юридической гарантией не является.

Оценивать выгоду такой стратегии Адамс предлагает через сравнение потерянной зарплаты и будущей ежемесячной прибавки. Вариант может оказаться привлекательнее при существенной разнице между текущей и полной пенсией, небольшой зарплате и планах продолжать работать. При высокой зарплате, небольшой прибавке или риске потерять должность увольнение, напротив, способно привести к убытку.

Отдельно действует ежегодный августовский перерасчёт. С 1 августа учитываются страховые взносы за предыдущий год, но не более трёх пенсионных коэффициентов. В 2026 году при стоимости одного коэффициента 156,76 рубля максимальная прибавка составляет 470,28 рубля в месяц. Увольняться ради этого перерасчёта не требуется.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, как будут повышаться пенсии в 2027 году и каким может стать их средний размер. В частности, страховые пенсии планируется индексировать дважды — в феврале и апреле. Подробнее о двух повышениях и размере пенсий в 2027 году — в материале Life.ru.

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Ольга Годуненко
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