«Где дитина?» Капеллан ВСУ пытался отнять ребёнка у семьи из ДНР, угрожая автоматом

Военный капеллан ВСУ, выдававший себя за волонтёра, неоднократно пытался забрать 10-летнюю девочку у семьи из Белицкого в ДНР. Об этом рассказала эвакуированная жительница города Ангелина Карэк. По словам женщины, мужчина приходил с оружием и требовал показать ребёнка. Родственники отвечали, что детей в доме нет.

«Он очень «прессовал», бегал с автоматами, угрожал, кричал: «Где дитина, дайте дитину», — вспоминает Карэк.

Как утверждает собеседница агентства, одним визитом дело не ограничилось. Капеллан возвращался вместе с украинскими военнослужащими и продолжал давить на жильцов, пытаясь выяснить местонахождение девочки.

Саму семью удалось вывезти из Белицкого во время операции, начавшейся 26 сентября. Эвакуация продолжалась почти двое суток и проходила в условиях регулярных атак. Среди спасённых находились ребёнок, пожилые и маломобильные жители.

Ранее Life.ru сообщал, что власти ДНР продолжают отслеживать потребности мирных жителей, вывезенных из зоны боевых действий. По словам главы республики Дениса Пушилина, эвакуированным помогают с восстановлением документов, выплатами и решением бытовых вопросов.