«Где Марко?»: Трамп умудрился потерять сидевшего рядом с ним госсекретаря Рубио

Президент США Дональд Трамп несколько раз попытался найти госсекретаря Марко Рубио, хотя тот всё это время сидел справа от него. Курьёзный момент попал на видео, опубликованное на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Где Марко? Где Марко?» — принялся спрашивать американский лидер, не замечая своего ближайшего соратника.

Рубио не стал прерывать президента словами. Вместо этого он жестом указал на себя, давая понять, что искать никого не нужно.

Обнаружив госсекретаря, хозяин Белого дома тут же нашёлся с ответом.

«А, вот Марко! Он никогда не бывает далеко», — заявил Трамп.

В результате обычный поиск коллеги превратился в забавный эпизод, который сохранился на официальной видеозаписи мероприятия.

Ранее американский лидер уже оказывался в похожей ситуации. Во время встречи с европейскими политиками Трамп не заметил президента Финляндии Александра Стубба, сидевшего прямо напротив него. Американцу потребовалось несколько секунд, чтобы обнаружить своего собеседника.