Где поесть и не разориться: Названы регионы России с самыми дешёвыми ресторанами

Самый доступный ресторанный ужин в России оказался в Ингушетии. Средний чек там составляет около 1,6 тысячи рублей на человека. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным статистики, также недорого поесть в заведениях можно в Карачаево-Черкесии — около 2,3 тысячи рублей, и в Чечне — примерно за 2,5 тысячи рублей. В Курской области средний поход в ресторан обойдётся в 2,8 тысячи рублей, а в Орловской — около 3,1 тысячи рублей.

Самые высокие цены зафиксировали на Камчатке. Средний чек там достигает 5,8 тысячи рублей. В Москве показатель составляет около 5,3 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 4,4 тысячи. Расчёты учитывали полноценный заказ: две закуски, горячее блюдо, десерт, два алкогольных напитка, холодный и горячий напитки, а также хлеб.

Ранее Life.ru писал, что посетители российских заведений стали внимательнее относиться к выбору мест для похода в кафе и рестораны. В первой половине 2026 года посещаемость таких заведений снизилась на 6–10%: гости чаще сравнивают цены, изучают отзывы и обращают внимание на качество обслуживания перед визитом.