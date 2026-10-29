«Где взять профессионалов?» Бутман объяснил, почему звёзды выступают под фонограмму

Сократить использование фонограммы на эстраде поможет качественная подготовка музыкантов, заявил народный артист России Игорь Бутман. По его словам, современная аппаратура позволяет выступать вживую, однако исполнителям не всегда хватает мастерства для необходимого уровня звучания.

Игорь Бутман про фонограмму. Видео © Пятый канал

Музыкант подчеркнул, что сильные профессионалы нужны не только на сцене, но и за звукорежиссёрским пультом. Специалисты должны уметь работать с динамикой и эквализацией, качество исполнения необходимо поддерживать в любом жанре, включая поп-музыку.

«А где взять профессионалов? Их можно взять только если они имеют возможность учиться на высшем уровне у лучших мастеров — каждый в своём жанре, каждый в своём инструменте. И тогда, уверяю вас, фонограмма отпадёт сама собой», — отметил саксофонист в беседе с Пятым каналом.