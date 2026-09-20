«Где я ещё возьму таких испытуемых»: Учёный объяснил, зачем изучать мозг буддийских монахов
Нейрофизиолог счёл буддийских монахов идеальными испытуемыми для изучения мозга
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Буддийские монахи особенно подходят для изучения состояний ума благодаря многолетней практике по единому канону. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор биологических наук, профессор МГУ Александр Каплан.
Учёный объяснил, что в тантрических монастырях практикующие с детства обучаются по схожим текстам и следуют одинаковым правилам медитации. Это позволяет исследователям сравнивать показатели мозга у людей с максимально похожим опытом умственной деятельности.
Особый интерес представляет практика Гухьясамаджи, которой буддийские монахи следуют на протяжении многих поколений. Во время медитации они мысленно создают сложный образ буддийского божества, а затем постепенно «растворяют» его и другие представления.
Сам процесс включает восемь стадий и может занимать до полутора часов. В это время нейрофизиологи фиксируют работу мозга с помощью ЭЭГ и наблюдают, как меняется его активность по мере прохождения этапов практики.
Каплан отметил, что люди творческих профессий тоже обладают развитым воображением и образным мышлением, однако их индивидуальный опыт слишком различается. У монахов же методика обучения и сама практика значительно более унифицированы, что упрощает научное сравнение результатов.
«Где я ещё возьму таких уникальных для исследования природы ума испытуемых», — заметил профессор. По данным издания, речь идёт о многолетнем проекте российских нейрофизиологов, которые изучают медитацию непосредственно в тибетских монастырях.
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