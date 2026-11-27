Журналисты France TV попросили RT прокомментировать ролики, в которых цифровой Фёдор Достоевский выступает в роли колумниста. В ответ канал выпустил новое видео. На этот раз ИИ-аватар заговорил по-французски.

В своём сюжете журналисты France TV назвали взгляды персонажа консервативными и антиевропейскими. По их мнению, образ писателя с мировым именем придаёт его высказываниям вес. Авторы также отметили, что Достоевского часто цитирует президент России Владимир Путин.

В ответном ролике цифровой герой напомнил о протестах на французских улицах и спросил, что осталось от девиза республики «Свобода, равенство, братство».

«Братец мой француз, где же твоё братство? Я вижу на ваших улицах ненависть, я слышу крики розни, я наблюдаю, как вы готовы убить друг друга из злобы. Ты потеряла душу свою, Франция! Проснись!» — сказал ИИ-персонаж.