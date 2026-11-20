Президент Владимир Путин назвал способность понимать другие народы одной из особенностей русской цивилизации. Об этом он заявил в интервью Эмиру Кустурице.

«Очень хорошо о русском человеке сказал Достоевский. Он сказал, что русский человек легко взаимодействует с другими, живет с другими и вживается в другое. И вообще у русского человека есть очень сильный инстинкт общечеловечности. Это в том числе и отличает русскую цивилизацию», — подчеркнул российский лидер.

Путин обратился к наследию Фёдора Достоевского в беседе с сербским режиссёром для документального фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель». Картина приурочена к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое отмечается 20 ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин дал Кустурице большое интервью о патриархе Кирилле и вопросах веры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал разговор глубоким и отметил, что фильм выйдет в эфир 20 ноября.