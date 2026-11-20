Путин поговорил с Кустурицей о вере: Песков раскрыл детали необычного интервью
Песков: Путин дал Кустурице интервью для фильма о патриархе Кирилле
Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин дал интервью сербскому режиссёру Эмиру Кустурице для фильма о патриархе Кирилле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент ещё перед поездкой дал интервью Кустурице, который снимал фильм про патриарха», — рассказал представитель Кремля.
По словам Пескова, картина должна выйти в эфир уже сегодня, 20 ноября. Он высоко оценил состоявшуюся беседу, посвящённую предстоятелю Русской православной церкви и вопросам веры.
«Очень хорошее получилось, такое глубокое интервью — и о патриархе, и о вере», — добавил пресс-секретарь президента.
Ранее Life.ru рассказывал о планах Кустурицы снять фильм о православном пути России. Режиссёр признавался, что любит слушать выступления патриарха Кирилла и с удовольствием общается с ним на важные для православных верующих темы.
Эмир Кустурица — сербский кинорежиссёр, сценарист и музыкант, один из самых известных представителей балканского кинематографа. Дважды становился обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля — за фильмы «Папа в командировке» (1985) и «Андеграунд» (1995). Также известен картинами «Чёрная кошка, белый кот» и «Жизнь как чудо». Режиссёр неоднократно посещал Россию и публично выражал симпатию к русской культуре.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.