Президент России Владимир Путин дал интервью сербскому режиссёру Эмиру Кустурице для фильма о патриархе Кирилле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент ещё перед поездкой дал интервью Кустурице, который снимал фильм про патриарха», — рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, картина должна выйти в эфир уже сегодня, 20 ноября. Он высоко оценил состоявшуюся беседу, посвящённую предстоятелю Русской православной церкви и вопросам веры.

«Очень хорошее получилось, такое глубокое интервью — и о патриархе, и о вере», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Кустурицы снять фильм о православном пути России. Режиссёр признавался, что любит слушать выступления патриарха Кирилла и с удовольствием общается с ним на важные для православных верующих темы.

Эмир Кустурица — сербский кинорежиссёр, сценарист и музыкант, один из самых известных представителей балканского кинематографа. Дважды становился обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля — за фильмы «Папа в командировке» (1985) и «Андеграунд» (1995). Также известен картинами «Чёрная кошка, белый кот» и «Жизнь как чудо». Режиссёр неоднократно посещал Россию и публично выражал симпатию к русской культуре.