Легендарный Mercedes-Benz G-Class, на котором футболист Александр Кокорин ездил до заключения в колонию, вновь ищет владельца. За 12-летний внедорожник с эксклюзивным тюнингом просят 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Mercedes-Benz G-Class Александра Кокорина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kokorin9

Цена автомобиля значительно превышает среднерыночную. Всё дело в доработках от ателье Mansory, которые Кокорин заказал после покупки машины в конце 2013 года. Гелендваген получил карбоновые элементы кузова, а мощность двигателя увеличили до впечатляющих 850 лошадиных сил.

Для сравнения, аналогичный G-Class без дорогостоящего тюнинга можно приобрести примерно на 25 миллионов рублей дешевле.

Сам футболист не пожалел денег на преображение автомобиля. Вместе с покупкой внедорожника доработки обошлись ему в 1,3 миллиона евро, что по тогдашнему курсу составляло около 75 миллионов рублей.

В 2021 году Кокорин решил расстаться с машиной и выставил её на продажу за 20 миллионов рублей. Однако нового владельца «Гелик» обрёл лишь в июне 2023 года. Теперь внедорожник снова появился на рынке, причём его стоимость выросла на 10 миллионов рублей по сравнению с предыдущей ценой продажи. Нынешний владелец рассчитывает выручить за автомобиль 30 миллионов рублей.