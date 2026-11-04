Гелендваген Кокорина с тюнингом от Mansory выставили на продажу за 30 млн
Легендарный Mercedes-Benz G-Class, на котором футболист Александр Кокорин ездил до заключения в колонию, вновь ищет владельца. За 12-летний внедорожник с эксклюзивным тюнингом просят 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Mercedes-Benz G-Class Александра Кокорина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kokorin9
Цена автомобиля значительно превышает среднерыночную. Всё дело в доработках от ателье Mansory, которые Кокорин заказал после покупки машины в конце 2013 года. Гелендваген получил карбоновые элементы кузова, а мощность двигателя увеличили до впечатляющих 850 лошадиных сил.
Для сравнения, аналогичный G-Class без дорогостоящего тюнинга можно приобрести примерно на 25 миллионов рублей дешевле.
Сам футболист не пожалел денег на преображение автомобиля. Вместе с покупкой внедорожника доработки обошлись ему в 1,3 миллиона евро, что по тогдашнему курсу составляло около 75 миллионов рублей.
В 2021 году Кокорин решил расстаться с машиной и выставил её на продажу за 20 миллионов рублей. Однако нового владельца «Гелик» обрёл лишь в июне 2023 года. Теперь внедорожник снова появился на рынке, причём его стоимость выросла на 10 миллионов рублей по сравнению с предыдущей ценой продажи. Нынешний владелец рассчитывает выручить за автомобиль 30 миллионов рублей.
Ранее Life.ru сообщал, что Александр Кокорин выставил на продажу два роскошных коттеджа в Сочи почти за миллиард рублей. Недвижимость площадью 710 квадратных метров расположена в Хостинском районе и включает основной и гостевой дома, соединённые подземным переходом, бассейн и спа-комплекс. По данным СМИ, футболист решил избавиться от особняков после того, как отказался от идеи возвращения в ФК «Сочи».
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kokorin9