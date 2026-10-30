Гендиректора «Дождя»* Марка Тена заочно приговорили к пяти годам колонии

Генерального директора телеканала «Дождь»* Марка Тена заочно приговорили к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Суд также на десять лет запретил ему руководить СМИ, заниматься в них журналистской деятельностью и администрировать сайты, каналы и публичные цифровые платформы. 35-летнего Тена признали виновным по части 3 статьи 284.1 УК РФ — в организации деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. Дело рассмотрели в отсутствие подсудимого: он находится за границей и объявлен в розыск.

По сообщению прокуратуры, суд установил, что с апреля 2024 года по сентябрь 2026-го Тен организовывал деятельность нидерландской TVR Studios B.V.* и латвийской SIA TV Rain* на территории РФ. При этом он, как указало ведомство, знал об их нежелательном статусе.

Обе иностранные организации, которыми руководил Тен, включены Минюстом в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Ранее Life.ru рассказывал, что 9 сентября Пресненский суд Москвы заочно арестовал Марка Тена. Тогда ему избрали меру пресечения на два месяца с момента задержания в России либо передачи российским правоохранительным органам.