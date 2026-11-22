Россия продолжает увеличивать численность вооружённых сил и наращивать производство военной техники и вооружений. Такое заявление сделал командующий 45-й танковой бригадой бундесвера в Литве бригадный генерал Кристоф Хубер в интервью немецкой газете Bild.

По словам военачальника, российская армия последовательно укрепляет свой потенциал. При этом оборонная промышленность страны уже полностью переориентирована на обеспечение военных потребностей.

«Численность личного состава увеличивается, производственные мощности расширяются. Оборонная промышленность — да и промышленность России в целом — уже полностью переориентирована на вооружение, на военное производство», — заявил Хубер.

При этом немецкий генерал выразил уверенность, что Североатлантический альянс не окажется застигнутым врасплох в случае возможного нападения России. По его словам, подготовка к крупной военной операции неизбежно сопровождается логистическими мероприятиями, которые могут обнаружить разведывательные системы НАТО.

«Для меня ясно одно: НАТО не будет застигнуто врасплох», — подчеркнул командующий.

Хубер руководит 45-й танковой бригадой бундесвера, размещаемой в Литве для укрепления восточного фланга НАТО. К концу 2027 года численность соединения планируется довести примерно до 4800 военнослужащих.

Ранее Life.ru сообщал о планах Германии сформировать полноценную танковую бригаду в Литве к 2027 году. Тогда стало известно, что Берлин намерен перебросить на восточный фланг НАТО около пяти тысяч военнослужащих и значительное количество бронетехники.