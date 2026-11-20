Создание единой европейской армии может лишить Италию контроля над собственными вооружёнными силами и втянуть страну в конфликт с Россией. Об этом говорится в колонке Джузеппе Мазалы, опубликованной итальянским изданием L'AntiDiplomatico.

Поводом для критики стали выступления президента Италии Серджо Маттареллы и бывшего премьер-министра Романо Проди в поддержку общей европейской обороны. Их инициативу автор рассматривает как передачу Брюсселю значительной части полномочий, которые сейчас принадлежат национальным государствам.

Главная проблема, на которую обращает внимание колумнист, заключается в отсутствии общеевропейской конституции и полноценных демократических механизмов контроля над военными решениями. В такой системе влияние на оборонную политику, как утверждается в статье, будет сосредоточено прежде всего у Франции и Германии, тогда как остальные участники ЕС рискуют утратить самостоятельность.

Мазала сравнивает возможное объединение армий с созданием единой европейской валюты в 1990-х годах. Если тогда страны передали часть финансовых полномочий наднациональным структурам, то теперь предметом такого отказа может стать контроль над вооружёнными силами. Особую опасность для Италии автор видит в возможности её участия в военном противостоянии с Россией. По его словам, у Рима нет оснований для конфликта с Москвой, однако в случае передачи оборонных полномочий Брюсселю решение об использовании итальянских войск может перестать определяться исключительно национальными интересами.

Ранее создание собственной армии Евросоюза поддержал 71% опрошенных жителей европейских стран. При этом почти 80% респондентов выступили за укрепление обороноспособности ЕС, но не за отказ от НАТО. Наибольшую поддержку идея общеевропейских вооружённых сил получила в Румынии, где за неё высказались 82% участников опроса. В Литве показатель достиг 78%, во Франции — 75%. В Польше и Болгарии создание армии ЕС одобрили около 70% респондентов, а в Германии — 69%. Одновременно исследование выявило растущее недоверие европейцев к США.