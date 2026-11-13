Создание собственной армии Евросоюза поддержал 71% опрошенных жителей европейских стран. При этом почти 80% респондентов выступили за укрепление обороноспособности ЕС, но не за отказ от НАТО. Такие результаты показало исследование GLOBSEC Trends 2026, на которое ссылается Politico.

Наибольшую поддержку идея общеевропейских вооружённых сил получила в Румынии, где за неё высказались 82% участников опроса. В Литве показатель достиг 78%, во Франции — 75%. В Польше и Болгарии создание армии ЕС одобрили около 70% респондентов, а в Германии — 69%.

Одновременно исследование выявило растущее недоверие европейцев к США. Более трети опрошенных считают Вашингтон потенциальной угрозой собственной безопасности. Особенно заметны такие опасения в Германии, Франции и Великобритании, где подобного мнения придерживается примерно половина респондентов. Причём Германия оказалась единственной страной исследования, в которой большинство участников — 52% — назвали США угрозой.

Однако укрепление европейской обороны не означает готовности разорвать отношения с Североатлантическим альянсом. Сохранение членства в НАТО поддержали 77% опрошенных в странах блока, а 78% респондентов из государств ЕС высказались за развитие собственных военных возможностей параллельно с сотрудничеством в альянсе.

Ещё одним заметным результатом стала поддержка возвращения обязательной военной службы. В странах, где призыв сейчас отсутствует, за его восстановление выступили 64% участников исследования. Особенно много сторонников этой идеи оказалось в Чехии, Франции, Германии и Словакии.

Всего аналитики GLOBSEC опросили 13 730 человек в 14 странах, включая 11 государств Евросоюза, Великобританию, Украину и США. Исследование проводилось в мае 2026 года, поэтому его результаты отражают настроения жителей участвовавших в опросе стран, а не всего европейского населения.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против создания единой армии ЕС. Ещё в июне она заявила, что у государств объединения уже есть собственные вооружённые силы, большинство которых входят в НАТО, поэтому формирование параллельной структуры может привести к путанице в управлении. Вместо этого Каллас предложила сосредоточиться на укреплении национальных армий и увеличении оборонных инвестиций.

При этом практическое сотрудничество европейских государств в военной сфере продолжает расширяться. Как писал Life.ru, в сентябре Каллас объявила о создании совместной экспертной группы ЕС и НАТО с участием Украины. Её задачей стала подготовка рекомендаций по устранению недостатков европейской обороны, развитию военных возможностей и ускорению совместных решений.