Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выступил за восстановление обязательного призыва в армию. Об этом он написал в соцсети X, заявив о необходимости увеличить численность Бундесвера.

«Германия находится под угрозой, как никогда раньше. Поэтому мы должны и дальше укреплять Бундесвер. <...> Если нам дорога наша демократия, мы должны отстаивать её. Поэтому ясно: нам снова нужна настоящая воинская повинность», — пишет он.

По мнению политика, одних инвестиций в вооружение и военную инфраструктуру недостаточно для укрепления обороноспособности страны. Он также потребовал ускорить закупки военной техники. Его позиция совпадает с курсом блока ХДС/ХСС, выступающего за возвращение обязательной военной службы.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказал идею о возможном введении обязательной военной службы в Германии. Он отметил, что, хотя сейчас действует система добровольного призыва, в будущем это может стать необходимым. Оценка эффективности новой системы запланирована на следующий год. Консервативный блок включил возвращение обязательного призыва в свою программу: по мнению ХДС/ХСС, большинство молодых немцев, независимо от пола, готовы служить обществу.