Генерал Евкуров: ВС РФ отказались от требований, мешавших подготовке военных

Армия России в ходе СВО отказалась от части требований мирного времени, которые мешали командирам оперативно готовить военнослужащих. Об этом замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров рассказал в интервью журналу «Политика».

По словам замглавы Минобороны, программы подготовки за последние годы пересматривались несколько раз. При этом сроки обучения увеличивали там, где этого требовала практика. Одновременно менялись наставления, курсы и требования, сформированные для мирного времени. Как пояснил Евкуров, их приводили в соответствие с реальной обстановкой, в которой действуют военнослужащие.

«Отошли от требований, которые мешают командиру быстро готовить солдат, отказались от всех условностей и создали благоприятные условия для командира», — заявил генерал.

Ранее Юнус-Бек Евкуров рассказал, что российские войска разработали новую тактику наступления в зоне СВО, при которой одни подразделения штурмуют позиции ВСУ, а другие сразу закрепляются на занятых рубежах. По его словам, для удержания взятых участков стали выделять отдельные части. Благодаря этому остальные силы могут продолжать движение вперёд, не возвращаясь к уже пройденным позициям.