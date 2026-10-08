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Опубликовано 8 октября, 17:16

Нащупали слабину: The Telegraph раскрыла, как Армия России воспользовалась крахом украинской ПВО

The Telegraph: Россия нашла слабое место Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Российские войска адаптируют тактику с учётом нехватки ракет-перехватчиков у Украины. Такую оценку приводит The Telegraph.

Согласно публикации, особенно остро ощущается дефицит высококлассных боеприпасов для противовоздушной обороны, в том числе для американских комплексов Patriot. Авторы считают, что Москва знает об этой проблеме и использует её при планировании действий. Именно ограниченные запасы перехватчиков газета называет уязвимым местом украинских войск.

В июле заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал получение Patriot главной целью поездки Владимира Зеленского в Вашингтон.

По мнению сенатора, заявления об успехах ВСУ были призваны помочь добиться соглашений о поставках этих систем. Он также счёл, что Москве не следует придавать таким попыткам большого значения.

Украине потребуются годы для производства систем ПВО Patriot, заявил Рубио
Украине потребуются годы для производства систем ПВО Patriot, заявил Рубио

В сентябре Reuters сообщило, что ракеты для Patriot не вошли в американский пакет помощи Украине почти на $400 млн. Агентство ссылалось на три источника, знакомых с планом. Предусмотренные поставки включали другое вооружение, оборудование и запчасти для бронетехники.

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Полина Никифорова
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