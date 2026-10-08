Нащупали слабину: The Telegraph раскрыла, как Армия России воспользовалась крахом украинской ПВО

Российские войска адаптируют тактику с учётом нехватки ракет-перехватчиков у Украины. Такую оценку приводит The Telegraph.

Согласно публикации, особенно остро ощущается дефицит высококлассных боеприпасов для противовоздушной обороны, в том числе для американских комплексов Patriot. Авторы считают, что Москва знает об этой проблеме и использует её при планировании действий. Именно ограниченные запасы перехватчиков газета называет уязвимым местом украинских войск.

В июле заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал получение Patriot главной целью поездки Владимира Зеленского в Вашингтон.

По мнению сенатора, заявления об успехах ВСУ были призваны помочь добиться соглашений о поставках этих систем. Он также счёл, что Москве не следует придавать таким попыткам большого значения.

В сентябре Reuters сообщило, что ракеты для Patriot не вошли в американский пакет помощи Украине почти на $400 млн. Агентство ссылалось на три источника, знакомых с планом. Предусмотренные поставки включали другое вооружение, оборудование и запчасти для бронетехники.