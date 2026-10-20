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Регион
Опубликовано 20 октября, 06:57

Генерал Квитка сообщил об испытании более 20 комплексов связи в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Российские военные специалисты с начала 2026 года испытали более 20 новых средств и комплексов связи. Об этом сообщил начальник связи — заместитель начальника штаба Московского военного округа по связи генерал-майор Дмитрий Квитка.

По его словам, в управлении связи создана специальная группа, которая занимается изучением перспективных разработок и их внедрением в войска. С начала года специалисты также исследовали новые режимы работы всех образцов оборудования, имеющихся в распоряжении военных.

Одно из направлений работы группы — увеличение дальности каналов дистанционного управления наземными робототехническими комплексами (НРТК). Кроме того, специалисты занимаются криптографической защитой видеопотоков и совершенствованием средств радиосвязи в различных диапазонах.

Квитка рассказал, что предложения военных связистов группировки войск «Запад» уже нашли применение в конкретных образцах техники и средств связи.

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Тем временем четверо военнослужащих войск связи удостоены звания Героя России за время проведения СВО. Ещё свыше 30 тысяч связистов получили государственные и ведомственные награды. Российские связисты продолжают выполнять задачи по обеспечению управления войсками в зоне боевых действий. Нынешние военнослужащие опираются на опыт предшественников и сохраняют традиции службы, основанные на мужестве, ответственности и верности воинскому долгу.

Больше новостей о событиях в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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