Руководителя выбрали по итогам открытого конкурса. Поиск кандидатов и предварительную оценку их профессионального опыта проводило украинское представительство международной компании Amrop Partnership. Окончательное решение совет принял после финальных собеседований.

Гаврилюк ранее занимал посты заместителя и первого заместителя министра обороны Украины. До работы в министерстве он руководил Главным управлением логистики ВСУ и был заместителем начальника Генерального штаба.

В компании связывают назначение с планами нарастить производственные возможности предприятий. Опыт Гаврилюка в военном управлении и оборонной сфере там считают основой для решения этой задачи. Поиск нового гендиректора начался 1 сентября. Наблюдательный совет объявил конкурс после ухода прежнего руководителя Германа Сметанина после пожара и детонации боеприпасов на складе в Вишнёвом под Киевом.