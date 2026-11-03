Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк возглавил «Укроборонпром»
Иван Гаврилюк. Обложка © Минобороны Украины
Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк назначен генеральным директором АО «Украинская оборонная промышленность», известного как «Укроборонпром». О решении наблюдательного совета компания сообщила 3 ноября.
Руководителя выбрали по итогам открытого конкурса. Поиск кандидатов и предварительную оценку их профессионального опыта проводило украинское представительство международной компании Amrop Partnership. Окончательное решение совет принял после финальных собеседований.
Гаврилюк ранее занимал посты заместителя и первого заместителя министра обороны Украины. До работы в министерстве он руководил Главным управлением логистики ВСУ и был заместителем начальника Генерального штаба.
В компании связывают назначение с планами нарастить производственные возможности предприятий. Опыт Гаврилюка в военном управлении и оборонной сфере там считают основой для решения этой задачи. Поиск нового гендиректора начался 1 сентября. Наблюдательный совет объявил конкурс после ухода прежнего руководителя Германа Сметанина после пожара и детонации боеприпасов на складе в Вишнёвом под Киевом.