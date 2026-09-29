Генерал-майора Оспанова оставили в СИЗО по делу об убийстве военных

Апелляционный военный суд оставил под стражей бывшего командира 6-й мотострелковой дивизии Минобороны генерал-майора Марата Оспанова. Он проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве семерых военнослужащих. Решение о сохранении меры пресечения было принято 28 сентября.

По версии следствия, Оспанов, известный под позывным Гюрза, отдавал распоряжения о жёстком наказании подчинённых за нарушения воинской дисциплины и отказ выполнять приказы. Следствие считает, что летом 2023 года семерых военных вывезли в район села Бахмутское, поместили в подвал и забросали гранатами. Выживших после взрыва, как утверждается в материалах дела, застрелили, а тела затем уничтожили.

Двое фигурантов этого дела уже получили приговоры. Полковника Евгения Малышко осудили на 20 лет колонии строгого режима, старшего сержанта Романа Тимонина — на 18 лет. Их признали виновными, в частности, в убийстве двух и более человек, пытках и надругательстве над телами погибших.

Изначально по делу проходили восемь человек. Сейчас разбирательство продолжается в отношении трёх обвиняемых, а производство по делам части остальных фигурантов было приостановлено после их отправки в зону боевых действий. Сам Оспанов остаётся в следственном изоляторе — Апелляционный военный суд оснований для смягчения меры пресечения не нашёл.

Ранее Life.ru сообщал, что Южный окружной военный суд приговорил трёх участников «Азова»* к срокам от 20 до 21 года колонии. Двое подсудимых получили по 20 лет лишения свободы, ещё один — 21 год. Суд признал их виновными в участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для террористической деятельности. По данным Следственного комитета, фигуранты вступили в подразделение в 2021–2022 годах и участвовали в боевых действиях на территории ДНР.