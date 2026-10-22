Генерал МВД Мальков заявил, что нарушил домашний арест из-за голода
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Обвиняемый по делу о хищении служебного топлива экс-замначальника подмосковного главка МВД, генерал-майор Сергей Мальков объяснил посещение ресторана во время домашнего ареста необходимостью поесть после следственных действий.
Такое объяснение содержится в материалах дела, с которыми ознакомилась газета «Известия». Речь идёт о ресторане Christian в московской гостинице «Украина». Согласно документам, генерал приехал туда по просьбе женщины, при этом обстоятельства уголовного дела не обсуждались.
Ранее Мещанский суд Москвы вернул генерала в СИЗО. Под домашним арестом он находился с 23 сентября, тогда защитники добились смягчения меры пресечения, ссылаясь на заболевания, требующие медицинского наблюдения. Впоследствии следствие заявило о неоднократном нарушении установленных ограничений.