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Опубликовано 22 октября, 15:27

Генерал МВД Мальков заявил, что нарушил домашний арест из-за голода

Обложка © VK / Подмосковная полиция

Обложка © VK / Подмосковная полиция

Обвиняемый по делу о хищении служебного топлива экс-замначальника подмосковного главка МВД, генерал-майор Сергей Мальков объяснил посещение ресторана во время домашнего ареста необходимостью поесть после следственных действий.

Такое объяснение содержится в материалах дела, с которыми ознакомилась газета «Известия». Речь идёт о ресторане Christian в московской гостинице «Украина». Согласно документам, генерал приехал туда по просьбе женщины, при этом обстоятельства уголовного дела не обсуждались.

Арест арестом, а обед по расписанию: Генерала Малькова заметили в гостинице «Украина»
Арест арестом, а обед по расписанию: Генерала Малькова заметили в гостинице «Украина»

Ранее Мещанский суд Москвы вернул генерала в СИЗО. Под домашним арестом он находился с 23 сентября, тогда защитники добились смягчения меры пресечения, ссылаясь на заболевания, требующие медицинского наблюдения. Впоследствии следствие заявило о неоднократном нарушении установленных ограничений.

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Борис Эльфанд
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