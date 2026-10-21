Суд вернул в СИЗО генерала МВД Малькова по делу о хищении топлива

Мещанский суд Москвы вернул под стражу бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, обвиняемого в хищении служебного топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователей МВД о том, чтобы Малькова вернули в СИЗО. Он взят под стражу в зале суда», — рассказал собеседник агентства.

Таким образом, суд ужесточил меру пресечения бывшему высокопоставленному полицейскому, который ранее находился под домашним арестом.

Мальков проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении моторного топлива, предназначенного для служебного транспорта МВД. Обстоятельства предполагаемого преступления устанавливаются следствием.