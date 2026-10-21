Суд вернул в СИЗО генерала МВД Малькова по делу о хищении топлива
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Мещанский суд Москвы вернул под стражу бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, обвиняемого в хищении служебного топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Суд удовлетворил ходатайство следователей МВД о том, чтобы Малькова вернули в СИЗО. Он взят под стражу в зале суда», — рассказал собеседник агентства.
Таким образом, суд ужесточил меру пресечения бывшему высокопоставленному полицейскому, который ранее находился под домашним арестом.
Мальков проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении моторного топлива, предназначенного для служебного транспорта МВД. Обстоятельства предполагаемого преступления устанавливаются следствием.
Ранее Life.ru сообщал, что 23 сентября Мосгорсуд перевёл генерала МВД Сергея Малькова из СИЗО под домашний арест. Тогда суд удовлетворил жалобу защиты и изменил меру пресечения до 5 ноября. По версии следствия, фигуранты дела похищали топливо, предназначенное для автомобилей подмосковной полиции.