Североатлантический альянс не способен гарантировать стопроцентную защиту от российских беспилотников и ракет. Об этом заявил командующий Объединёнными силами НАТО в Брюнсюме генерал Инго Герхарц, обратив внимание на темпы производства современных вооружений в России. Его слова приводит британская газета The Times.

«Посмотрите на темпы производства российских реактивных дронов, крылатых ракет и баллистических ракет. От них мы не можем защититься на 100%», — отметил военачальник.

По оценке Герхарца, наращивание выпуска такого вооружения создаёт серьёзные вызовы для противовоздушной и противоракетной обороны стран альянса. Даже имеющиеся у НАТО системы перехвата не позволяют полностью исключить вероятность успешного удара.

Признание генерала прозвучало на фоне обсуждения новых способов противодействия ракетным угрозам. Как пишет The Times, европейские оборонные компании изучают возможность создания вооружений для нанесения ударов с орбиты. В частности, немецкая Atmos Space Cargo разрабатывает концепцию системы, способной доставлять обычные боеприпасы к удалённым целям из космоса.