«Намного превосходим Россию»: Главком НАТО похвастался истребителями F-35 и подлодками альянса

Военные возможности НАТО значительно превосходят российские в случае полномасштабного столкновения, считает главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич. В интервью немецкому журналу Der Spiegel он объяснил свою оценку преимуществом западных стран в современной авиации и военно-морских силах.

По словам генерала, при сравнении военного потенциала необходимо учитывать возможности всех государств НАТО, а не отдельных участников альянса. В качестве примера он привёл американские истребители пятого поколения F-35, современные эсминцы и подводные лодки, которыми располагают союзники.

«Наши военные возможности, которые мы бы задействовали в крупном конфликте, намного превосходят возможности Москвы», — заявил Гринкевич.

Командующий также прокомментировал разработку новой стратегии НАТО под названием «Теория победы». По его словам, наличие подобных планов не является чем-то необычным: каждый главнокомандующий объединёнными силами альянса в Европе разрабатывает собственное представление о действиях войск в случае масштабного конфликта.

Ранее Life.ru рассказывал о разработке в НАТО «Теории победы» на случай конфликта с Россией. Согласно опубликованным Bloomberg сведениям, стратегия предусматривает сочетание беспилотных систем, искусственного интеллекта и дальнобойного вооружения для защиты восточных рубежей альянса.