Генерал Никифоров: ВС РФ контролируют 70% приграничной полосы безопасности

Российские войска контролируют 70% протяжённости полосы безопасности на границе с Украиной в Курской и Белгородской областях. Об этом командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил президенту России Владимиру Путину.

По словам военачальника, под контролем ВС РФ находятся 465 километров из 660 на двух приграничных направлениях.

«Общая протяжённость по государственной границе на курском и белгородском направлениях составляет 660 километров. Под нашим контролем 465 километров — это 70%», — сообщил Никифоров.

Создание полосы безопасности направлено на защиту российских приграничных регионов от обстрелов и попыток прорыва ВСУ. Основную работу на этих участках ведут подразделения группировки «Север», действующие в Сумской и Харьковской областях.

Ранее Life.ru рассказывал, что расширение полосы безопасности позволяет российским войскам заранее выявлять подготовку ВСУ к прорыву границы. Как докладывал Никифоров, подразделения группировки «Север» сосредоточены на расширении зоны контроля, чтобы уничтожать украинские формирования и разведывательные группы ещё до их попыток проникновения на российскую территорию.