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Опубликовано 29 сентября, 17:55

Генерал-полковник Лапин стал и. о. вице-премьера Татарстана

Обложка © Wikipedia / Денис Аверин

Обложка © Wikipedia / Денис Аверин

Бывший командующий группировками войск «Центр» и «Север» генерал-полковник Александр Лапин назначен исполняющим обязанности вице-премьера Татарстана. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

«До согласования Государственным советом Республики Татарстан кандидатуры на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан назначить исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лапина Александра Павловича», — говорится в документе.

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Ранее Life.ru сообщал, что Лапин получит пост вице-премьера Татарстана и займётся поддержкой участников СВО. Для этого направления в составе правительства республики создаётся отдельная структура. До перехода на гражданскую работу генерал командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр», затем занимал должность начальника Главного штаба Сухопутных войск, а позже возглавлял Ленинградский военный округ и группировку «Север». В июле 2022 года ему присвоили звание Героя России.

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Наталья Афонина
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