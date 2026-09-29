Генерал-полковник Лапин стал и. о. вице-премьера Татарстана

Кто такой генерал Антон Грунис: биография, награды и путь от Казани до Константиновки

Кто такой генерал Антон Грунис: биография, награды и путь от Казани до Константиновки

Ранее Life.ru сообщал, что Лапин получит пост вице-премьера Татарстана и займётся поддержкой участников СВО. Для этого направления в составе правительства республики создаётся отдельная структура. До перехода на гражданскую работу генерал командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр», затем занимал должность начальника Главного штаба Сухопутных войск, а позже возглавлял Ленинградский военный округ и группировку «Север». В июле 2022 года ему присвоили звание Героя России.