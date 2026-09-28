Генерал-полковник Лапин станет вице-премьером Татарстана

Генерал-полковник Александр Лапин получит пост вице-премьера Татарстана и возглавит направление по поддержке участников СВО. О решении объявил раис республики Рустам Минниханов во время ежегодного послания Государственному совету.

Для этой работы в составе правительства создадут отдельное структурное подразделение. Его задачей станет координация мер помощи военнослужащим и их семьям. Курировать новое направление поручено Лапину, имеющему звание Героя России.

Генерал командовал войсками Центрального военного округа, а также группировками «Центр» и «Север». В 2026 году Лапин уже участвовал в проектах Татарстана, связанных с адаптацией и поддержкой ветеранов боевых действий.

Ранее Life.ru рассказывал об участии Александра Лапина в чемпионате «Абилимпикс» для ветеранов СВО в Казани. Генерал пообщался с участниками соревнований, в том числе со своим бывшим сослуживцем, и отметил их стремление вернуться к полноценной мирной жизни и освоить новые профессии.