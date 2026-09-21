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Опубликовано 21 сентября, 12:07

Журавлёв может войти во фракцию ЛДПР: Слуцкий назначил встречу после выборов

Слуцкий обсудит с Журавлёвым его возможное вхождение во фракцию ЛДПР

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, Павел Селезнев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, Павел Селезнев

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий намерен 21 сентября встретиться с председателем партии «Родина» Алексеем Журавлёвым. Стороны обсудят возможное вхождение политика во фракцию либерал-демократов в Госдуме девятого созыва.

«Алексей Александрович Журавлев — ещё с ним не говорил. В течение дня сегодня встречусь и выясню, насколько он готов работать во фракции», — сказал Слуцкий.

Журавлёв участвовал в выборах по одномандатному округу № 6 в Башкирии. После обработки 100% протоколов он получил 53,94% голосов и занял первое место; ближайший соперник набрал 28,06%.

При этом одного согласия председателя «Родины» для присоединения к объединению недостаточно. Как уточнил глава ЛДПР, вопрос должна рассмотреть и сама думская фракция.

«Поэтому фракция в ближайшее время соберётся, и тогда мы сможем вам точно ответить на этот вопрос», — заключил Слуцкий.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. По предварительным данным ЦИК, ЛДПР преодолела пятипроцентный барьер по федеральному списку, а кандидаты партии также лидировали в двух одномандатных округах.

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В тот же день Слуцкий объявил ещё об одном кадровом решении ЛДПР: партия намерена выдвинуть руководителя своей фракции в Мосгордуме Марию Воропаеву на пост вице-спикера Государственной думы девятого созыва.

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Полина Никифорова
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