Журавлёв может войти во фракцию ЛДПР: Слуцкий назначил встречу после выборов
Слуцкий обсудит с Журавлёвым его возможное вхождение во фракцию ЛДПР
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, Павел Селезнев
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий намерен 21 сентября встретиться с председателем партии «Родина» Алексеем Журавлёвым. Стороны обсудят возможное вхождение политика во фракцию либерал-демократов в Госдуме девятого созыва.
«Алексей Александрович Журавлев — ещё с ним не говорил. В течение дня сегодня встречусь и выясню, насколько он готов работать во фракции», — сказал Слуцкий.
Журавлёв участвовал в выборах по одномандатному округу № 6 в Башкирии. После обработки 100% протоколов он получил 53,94% голосов и занял первое место; ближайший соперник набрал 28,06%.
При этом одного согласия председателя «Родины» для присоединения к объединению недостаточно. Как уточнил глава ЛДПР, вопрос должна рассмотреть и сама думская фракция.
«Поэтому фракция в ближайшее время соберётся, и тогда мы сможем вам точно ответить на этот вопрос», — заключил Слуцкий.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. По предварительным данным ЦИК, ЛДПР преодолела пятипроцентный барьер по федеральному списку, а кандидаты партии также лидировали в двух одномандатных округах.
В тот же день Слуцкий объявил ещё об одном кадровом решении ЛДПР: партия намерена выдвинуть руководителя своей фракции в Мосгордуме Марию Воропаеву на пост вице-спикера Государственной думы девятого созыва.
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