Генерал ВСУ Владимир Шведюк остался без наследства в России после того, как его мать переоформила 64-метровую квартиру в Москве на племянницу. Об этом сообщает Mash.

Речь идёт о квартире в высотном доме на улице Яблочкова на северо-востоке столицы. По данным издания, 84-летняя Нина Корнеева решила передать жильё внучатой племяннице, которая вместе с сестрой Шведюка ухаживает за пожилой женщиной.

После тяжёлой болезни Корнеева практически перестала самостоятельно ходить. Соседи также рассказали, что её состояние заметно ухудшилось после смерти мужа. При этом, по информации Mash, сам Шведюк давно не приезжает к матери. В 2014 году он отказался от российского паспорта.

Ранее Life.ru писал, что генерал ВСУ Владимир Шведюк ранее имел российское гражданство и владел долей в квартире в Москве. 57-летний военный с 2016 года участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в ЛНР, в том числе в районе Артёмовска. В 2022–2023 годах он командовал штабом группировки объединённых сил «Лиман». В 2024 году Шведюк возглавил оперативное командование «Запад» ВСУ.