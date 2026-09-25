Генеральный аудитор ВС ДР Конго погиб при крушении самолёта

Генеральный аудитор Вооружённых сил Демократической Республики Конго генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулиа Бакуми погиб при крушении самолёта. О случившемся проинформировала радиостанция Radio Okapi.

Всего жертвами авиакатастрофы стали 13 человек, большинство из них — офицеры. Выживших на борту не оказалось.

По данным радиостанции, самолёт Let L-410 ВС ДР Конго направлялся из Киквита в Киншасу. В районе города Кенге пилот сообщил о технической неисправности и попытался совершить экстренную посадку. Воздушное судно рухнуло в одном из районов Кенге. На земле никто не пострадал.

Ликулиа Бакуми находился в инспекционной поездке. Генеральный аудитор занимает высший юридический пост в Вооружённых силах ДР Конго, сопоставимый с должностью главного военного прокурора.

В августе Life.ru рассказывал о гибели директора разведки Эквадора Микеле Сенси-Контуджи при авиакатастрофе в Кении. Вместе с ним погибли ещё несколько человек, находившихся на борту вертолёта. По данным Управления гражданской авиации Кении, вертолёт потерпел крушение рядом с горой Ололокве в центральной части страны. На борту находились пять человек, все они погибли.