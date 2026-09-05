Генконсульство подтвердило гибель россиянина на озере Комо

Генеральное консульство России в Милане подтвердило гибель российского туриста на озере Комо в Италии. Сейчас оформляются документы для транспортировки его тела на родину.

«По имеющимся сведениям, в настоящее время оформляются документы для транспортировки останков россиянина на территорию РФ. Генконсульство выражает глубокие соболезнования его родным и близким», — добавили в дипмиссии.

Российские дипломаты поддерживают связь со знакомой погибшего, которая находилась с ним во время отдыха. Ей оказывают необходимую консульскую помощь.

Трагедия произошла утром 3 сентября в районе коммуны Нессо, в местечке Карено. По данным La Provincia di Como, россиянин вошёл в воду и вскоре перестал показываться на поверхности. Тревогу подняла его спутница, после чего к поискам подключились спасатели, водолазы и Береговая охрана.

Местное издание называет погибшего Дмитрием Абраменко. По предварительной версии, во время купания ему могло внезапно стать плохо. Окончательную причину смерти должны установить специалисты. Мужчина отдыхал на озере вместе со спутницей, которая и вызвала экстренные службы после его исчезновения под водой. Позднее тело обнаружили и подняли на берег.