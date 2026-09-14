Генконсульство РФ помогает россиянке, попавшей в реанимацию в Турции

Генконсульство России в Анталье оказывает содействие в урегулировании ситуации с попавшей в больницу с кровоизлиянием в мозг 76-летней россиянкой, которой впоследствии выставили счёт более чем на $50 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

Сотрудники учреждения связались с больницей, представителем страховой компании и родственниками женщины. Дипломаты принимают меры, чтобы помочь сторонам урегулировать возникшие разногласия.

В генконсульстве подчеркнули, что медицинская помощь за границей оплачивается в соответствии с условиями страхового полиса. Ситуацию продолжат держать на контроле, однако содействовать дипломаты могут только в пределах своих полномочий.

Ранее Life.ru рассказывал, что поездка в Турцию для 76-летней москвички Татьяны закончилась реанимацией. Женщина прилетела с дочерью в Аланью 4 сентября, а на следующий день у неё произошли разрыв аневризмы и кровоизлияние в мозг. Сначала пенсионерку доставили в местную больницу, однако, по словам родственницы, необходимого специалиста там не оказалось. Пациентку перевезли в клинику Антальи, где врачи провели срочную операцию.

Как утверждает дочь женщины, страховая компания отказалась оплачивать хирургическое вмешательство и ангиографию, согласившись покрыть остальные расходы. Первоначально семье выставили счёт на $60 тысяч, но позднее сумму снизили до $55 тысяч. Россиянка остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии.