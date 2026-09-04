Генконсульство РФ в Милане проверяет сообщения о гибели россиянина в озере Комо

Итальянские СМИ сообщили о гибели 38-летнего гражданина России в озере Комо. В Генеральном консульстве РФ в Милане заявили, что пока не получили официального подтверждения этой информации.

По предварительным данным, мужчина утонул во время купания. Дипломаты уже направили запросы в компетентные органы Италии, чтобы выяснить детали произошедшего.

В заявлении диппредставительства отмечается: «Официального подтверждения от итальянской стороны на данный момент не получено». Там также добавили, что родственники погибшего пока не связывались с консульством.

Как только поступят официальные данные, российская сторона готова оказать всю необходимую помощь. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Местное издание Il Giorno приводит статистику: с начала лета в озерах Ломбардии погибли 35 человек. Инцидент на Комо пополнил эту печальную сводку.

Напомним, ранее сообщалось, что 38-летний мужчина утонул в озере Комо, где купался вместе со своей девушкой. По данным журналистов, он остановился в прибрежном отеле формата B&B в коммуне Блевио.