Генпрокуратура РФ отказалась от иска об изъятии активов главы FIDE Турлова

Генеральная прокуратура России отказалась от иска об обращении в доход государства имущества президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова. Об этом стало известно из заседания Тверского районного суда Москвы.

Иск также был предъявлен к Аркадию Щукину и компаниям Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd. и W-Empirical Holding Corp. Причины отказа Генпрокуратуры от заявленных требований пока не раскрываются.

Иск поступил в Тверской суд 24 сентября. В открытой карточке дела его содержание изначально не указывалось, однако СМИ со ссылкой на источники сообщали, что прокуратура добивалась обращения активов ответчиков в доход государства.

Турлов — основатель Freedom Holding Corp. В 2022 году он отказался от российского гражданства и получил гражданство Казахстана, а в 2023-м холдинг завершил продажу российского бизнеса.

26 сентября Турлова избрали президентом FIDE. Во втором туре голосования он получил 110 голосов и сменил на этом посту Аркадия Дворковича.

Ранее Life.ru писал об иске Генпрокуратуры к Турлову и связанным с ним структурам. Тогда сообщалось, что надзорное ведомство добивается конфискации активов бизнесмена. Сам Турлов ранее заявлял, что Freedom Holding не ведёт деятельность в России и не располагает здесь активами.