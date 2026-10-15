Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 октября, 15:59

Генпрокуратура РФ отказалась от иска об изъятии активов главы FIDE Турлова

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Генеральная прокуратура России отказалась от иска об обращении в доход государства имущества президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова. Об этом стало известно из заседания Тверского районного суда Москвы.

Иск также был предъявлен к Аркадию Щукину и компаниям Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd. и W-Empirical Holding Corp. Причины отказа Генпрокуратуры от заявленных требований пока не раскрываются.

Иск поступил в Тверской суд 24 сентября. В открытой карточке дела его содержание изначально не указывалось, однако СМИ со ссылкой на источники сообщали, что прокуратура добивалась обращения активов ответчиков в доход государства.

Турлов — основатель Freedom Holding Corp. В 2022 году он отказался от российского гражданства и получил гражданство Казахстана, а в 2023-м холдинг завершил продажу российского бизнеса.

Новый глава FIDE рассказал, как будет решать вопрос с отстранением ФШР
Новый глава FIDE рассказал, как будет решать вопрос с отстранением ФШР

26 сентября Турлова избрали президентом FIDE. Во втором туре голосования он получил 110 голосов и сменил на этом посту Аркадия Дворковича.

Ранее Life.ru писал об иске Генпрокуратуры к Турлову и связанным с ним структурам. Тогда сообщалось, что надзорное ведомство добивается конфискации активов бизнесмена. Сам Турлов ранее заявлял, что Freedom Holding не ведёт деятельность в России и не располагает здесь активами.

Главные новости бизнеса, финансов и крупных компаний — в разделе «Бизнес» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • FIDE (ФИДЕ — Международная шахматная федерация)
  • Генпрокуратура РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar