Генпрокуратура России предупредила Wikimedia Foundation о возможном признании её деятельности нежелательной. Ведомство обвинило владельца «Википедии» в попытках дестабилизировать обстановку в стране.

«Генеральной прокуратурой РФ установлены факты ведения Wikimedia Foundation, Inc. целенаправленной информационной кампании по дестабилизации обстановки на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Предупреждение направлено американской организации, обеспечивающей работу интернет-энциклопедии «Википедия». В Генпрокуратуре подчеркнули, что в случае продолжения деятельности, которую ведомство характеризует как деструктивную и антироссийскую, может быть принято решение о признании работы фонда нежелательной на территории РФ.

Юридическим основанием для предупреждения стал федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». На нынешнем этапе речь идёт именно о предупреждении, а не о принятом решении о присвоении организации соответствующего статуса.

Ранее Life.ru сообщал, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американского фонда Human Rights Foundation*. Ведомство обвинило организацию в дискредитации российских Вооружённых сил, поддержке других нежелательных организаций и попытках отслеживать финансовые потоки из России для содействия заморозке активов за рубежом.

Больше новостей об интернет-платформах и цифровых сервисах — в разделе «Технологии» на Life.ru.