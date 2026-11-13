Министерство юстиции России внесло грузинскую оппозиционную партию «Дроа!»* и американский исследовательский «Фонд Чарльза Кеттеринга»* в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Соответствующие сведения, согласно сообщению ведомства, появились на его официальном сайте.

Ранее, 5 ноября, Генеральная прокуратура России признала деятельность партии «Дроа!»* нежелательной. В надзорном ведомстве заявили, что представители объединения выступают против нормализации российско-грузинских отношений, требуют восстановления визового режима для россиян и прекращения прямого авиасообщения между двумя странами.

Партия «Дроа!»* была основана в Грузии в 2021 году политиком Элене Хоштарией. Объединение придерживается проевропейских взглядов и входит в оппозиционную «Коалицию за перемены».

В обновлённый перечень, по сообщению Минюста, также включён зарегистрированный в США исследовательский «Фонд Чарльза Кеттеринга»*.

В соответствии с российским законодательством статус нежелательной организации предусматривает запрет её деятельности на территории страны. За участие в работе таких объединений и содействие им установлена административная, а в отдельных случаях уголовная ответственность.

Ранее Life.ru сообщал, что Минюст России включил 11 иностранных организаций в перечень нежелательных. В обновлении от 30 октября оказались структуры из США, Украины, Германии, Эстонии, Словакии, Грузии, Франции и Южной Кореи.