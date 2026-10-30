Минюст внёс 11 иностранных организаций в перечень нежелательных в РФ

Минюст России включил 11 иностранных организаций в перечень структур, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. В обновлении представлены организации из США, Украины, Германии, Эстонии, Словакии, Грузии, Франции и Южной Кореи, следует из сообщения ведомства.

Четыре организации зарегистрированы в США. Это Universal Peace Federation* («Федерация за всеобщий мир»), Women’s Federation for World Peace* («Федерация женщин за мир во всём мире»), «Объединённая помощь Украине»* и «Общество Сенатской площади»*.

Из европейских организаций перечень пополнили немецкий «Институт исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете»*, эстонская «Антивоенная пасторская инициатива»* и словацкая Vidim Books*.

Также в список вошли украинская «Правозащитная группа «Сечь»* и «Тбилисский ингушский культурный центр»* из Грузии. Ещё две позиции — «Платформа для диалога с российскими демократическими силами»* из Франции и «Федерация семей за объединение и мир во всём мире»* из Республики Корея.

Ранее Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, включив в него журналиста Максима Курникова**, новосибирскую активистку Елену Шувалову** и ещё четыре организации и проекта.

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