Рютте поддержал правило НАТО: почти уверен — обвиняй Россию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал призыв стран альянса публично указывать на Россию как на причастную к различным инцидентам. Соответствующее заявление он сделал ещё 29 сентября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы.

Рютте сослался на слова Верховного главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

«Когда вы уверены, что это русские, или почти уверены, что это русские, указывайте на русских», — передал его слова генсек НАТО.

Именно так, по его мнению, поступила Эстония, и заявил, что приветствует подобный подход.

Кроме публичного установления предполагаемой ответственности, генсек призвал союзников передавать имеющиеся сведения НАТО и Верховному штабу объединённых вооружённых сил в Европе, чтобы альянс мог получить общую картину происходящего.

Заявление прозвучало во время обсуждения так называемых действий в «серой зоне» — к ним в НАТО относят в том числе инциденты с беспилотниками, диверсии и кибератаки. Рютте отметил, что ответ альянса на подобные эпизоды необязательно будет публичным или симметричным.

Ранее Life.ru сообщал, что Рютте заявил о наличии у НАТО непубличных вариантов реагирования на предполагаемые действия России.