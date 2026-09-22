Генсек ООН заявил о необратимом переходе мира к многополярности

Переход мира к многополярной системе стал необратимым, однако сам по себе он не гарантирует большей стабильности. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи организации.

«Мы явно движемся к многополярному миру. И это движение необратимо. Однако многополярность может принимать различные формы. Один из возможных вариантов — это мир, характеризующийся фрагментацией и транзакционным подходом», — сказал генсек ООН.

По словам Гутерриша, при таком сценарии международная система столкнётся с дальнейшим ростом напряжённости и недоверия. Среди других рисков он назвал раздробленность рынков, ослабление международных институтов и сокращение сотрудничества между странами.

Генсек ООН также предупредил о распространении подхода, при котором выигрыш одной стороны рассматривается исключительно как проигрыш другой. По его оценке, во многих отношениях мир уже движется именно по пути усиления фрагментации.

Ранее Life.ru рассказывал о заявлении Гутерриша, что Совбез ООН оказался практически парализован геополитическими разногласиями. Генсек связывал эту проблему в том числе с тем, что нынешняя структура Совета Безопасности не отражает современный баланс сил.