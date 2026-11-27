Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибыл в Киев с двухдневным визитом. В ближайшие дни он намерен провести встречи с представителями руководства Незалежной. О своём приезде чиновник сообщил в социальной сети X.

Берсе заявил, что основой справедливого и прочного мира для Украины должны стать ответственность, соблюдение прав человека и верховенство закона.

«Справедливый и прочный мир для Украины должен основываться на принципах ответственности, прав человека и верховенства права», — написал генсек.

По информации украинских СМИ, переговоры будут посвящены дальнейшей работе Совета Европы по достижению этой цели.

Ранее Life.ru сообщал, что Совет Европы готовит Украину к проведению выборов после завершения конфликта. По словам Берсе, организация намерена помогать Киеву с избирательными процедурами, регистрацией граждан и обеспечением возможности голосования для украинцев за рубежом. Отдельное внимание планируется уделить возвращению ветеранов к мирной жизни и восстановлению демократических институтов.